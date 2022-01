Governo deverá anunciar hoje a decisão sobre o voto das pessoas em isolamento

Chegou a estar prevista uma conferência de imprensa para ontem à tarde com a ministra da Administração Interna e a Diretora-geral da Saúde.



O governo entendeu no entanto que o parecer não chegou em tempo útil e era necessário mais tempo para avançar com a deliberação.



As autarquias pedem a divulgação urgente do parecer da Procuradoria-geral da República sobre o voto das pessoas confinadas.



Em comunicado, a Associação Nacional de Municípios avisa que as câmaras têm de ter tempo para preparar o processo em segurança.



O Governo pediu um parecer à PGR sobre o assunto. Os especialistas estimam que, no dia 30, podem estar em isolamento perto de meio milhão de eleitores.