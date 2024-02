Governo minoritário? Pedro Nuno passa a exigir reciprocidade, Montenegro remete para as urnas

“O candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, até segunda-feira, disse sempre que nunca estava em causa, pela parte do Partido Socialista, viabilizar um Governo da AD”, começou por evocar o líder do PSD, ao intervir num comício, na última noite, em Setúbal., prosseguiu Luís Montenegro.Na mesma linha, o número um da AD afirmaria ainda que. Nós não estamos à espera de outra resposta”, vincou.Durante o seu discurso, Montenegro quis também assinalar o facto de os socialistas terem governado em 22 dos últimos 28 anos – dos quais oito com maioria absoluta e seis com o apoio de PCP e Bloco de Esquerda em São Bento. Anos em que, na ótica do presidente dos social-democratas, se acentuaram os problemas nos domínios da habitação, da insegurança, da educação e da saúde.“Tudo isso tem a responsabilidade de quem governou o país, de quem teve o poder nas mãos e não utilizou esse poder para ultrapassar estas dificuldades”, acusou.

Também André Ventura veio entretanto instar Luís Montenegro a esclarecer o que pretende fazer em caso de vitória do PS sem maioria absoluta: se viabiliza um governo minoritário socialista ou se forma um governo de direita com o Chega.



“Nos últimos oito anos, foram inaugurados 32 hospitais no sector privado da saúde, ao mesmo tempo que foram inaugurados zero no setor público pela mão do Partido Socialista. Tanta vontade de diabolizar os quatro anos de recuperação da nossa autonomia e da nossa credibilidade – e naqueles quatro anos em que era difícil, em que nós não tínhamos capacidade de decisão, em que nós não tínhamos meios financeiros, em que não havia Plano de Recuperação e Resiliência, em que estávamos cercados por todo o lado, naqueles quatro anos fomos capazes de inaugurar sete novos hospitais”, apontaria o líder da coligação entre PSD, CDS-PP e PPM.

Socialistas “desobrigados” à falta de “reciprocidade”

Foi na antecâmara de uma iniciativa da CIP no Porto, na quarta-feira, que o secretário-geral do PS voltou ao cenário introduzido no frente a frente do início da semana., emendou Pedro Nuno Santos, já depois de discursar no congresso da Confederação Empresarial de Portugal.

“O PSD não está disponível para garantir ao PS aquilo que o PS garantiu e, por isso, sentimo-nos desobrigados. Na realidade ninguém pode impor ou exigir ao PS que faça aquilo que o PSD não está disponível para fazer”, clamou Pedro Nuno Santos na sua intervenção inicial.



“Esta é uma questão muito relevante. Por isso é que falo de estabilidade, o país precisa de estabilidade e nós temos condições para a garantir”, estimou, para acrescentar que a “estabilidade não é garantida” pela direita. “Por isso é que falava de bagunça”, justificou.“E não é só porque não se entendem, porque o André Ventura quer Luís Montenegro e Luís Montenegro prefere Rui Rocha e ambos não querem André Ventura, mas porque a AD apresenta ao país um programa que é uma verdadeira aventura fiscal que corresponde a um buraco orçamental muito significativo”, sustentou, retomando um dos argumentos que levou para o debate de segunda-feira.

c/ Lusa