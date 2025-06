Imigração. "Chegou o momento de finalmente o Chega poder contribuir", desafia Leitão Amaro

“Regulação com humanismo”

, criticou André Ventura no seu discurso de abertura.“O Partido Socialista a governar durante sete anos tornou a nacionalidade portuguesa numa autêntica venda de supermercado, capaz de se comprar, de se vender ou de se ceder”, continuou, acusando o PS de ter “traído Portugal”.Na visão do Chega, “durante os últimos anos os números são alarmantes”, sendo exemplo disso o caso de “120 mil imigrantes da CPLP entraram em Portugal sem que seja conhecido o seu registo criminal”.André Ventura condenou ainda que, o que considerou “criminoso em qualquer país do mundo”.“Extinguiu-se o SEF, fez-se uma AIMA; acabou-se com a política de controlo e abrimos as portas descontroladamente; e hoje não sabemos quem está, onde está e como está”, prosseguiu.O líder partidário disse ainda que, mas “chegou tarde”.Na sua intervenção, o ministro da Presidência, António Amaro Leitão, reconheceu a importância do debate acerca da imigração, mas frisou que “grande parte” dos imigrantes “cumpre as regras e trabalha”.começando pela extinção do SEF e pela criação da manifestação de interesse “que abre a porta escancarada a tantas centenas de milhares de pessoas sem cumprir regras”.Assim como André Ventura, também Leitão Amaro condenou a entrada de 120 mil pessoas no país sem controlo de registo criminal.“Isto é a herança errada que se vai pagar por décadas de efeitos e desafios da governação socialista”, masEntre as mudanças feitas pelo Governo liderado por Luís Montenegro, o ministro destacou a redução de 60 por cento nos pedidos de residência em Portugal, os “mais de 500 mil casos de dados biométricos recolhidos” ou a construção de centros de instalação temporária.