Inquérito à TAP. Maioria socialista fecha portas da comissão a Costa e Mendonça Mendes

Além do depoimento de António Costa e da audição do seu secretário de Estado adjunto, Mendonça Mendes,A maioria socialista alegou que tais audições não se enquadrariam no objeto da comissão de inquérito parlamentar.No decurso da discussão,

A Iniciativa Liberal pedia um depoimento escrito por parte de António Costa, ao passo que o Bloco requeria a audição do primeiro-ministro “de preferência presencialmente”.

O Bloco de Esquerda havia também requerido a audição do diretor do SIS, Adélio Neiva da Cruz, e da secretária-geral do SIRP, Graça Mira-Gomes. O Chega submetera, por sua vez, um requerimento para que o diretor nacional da PSP, Magina da Silva, prestasse “depoimento por escrito”, a somar às audições do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e de António Mendonça Mendes.A justificar a abstenção,, para lá da comissão de inquérito à TAP.

"Rolo compressor"



No início do debate de quarta-feira no Parlamento, António Costa disse não ver qualquer ilegalidade na atuação do SIS para a recuperação do computador de Frederico Pinheiro, garantindo que nenhum membro do Governo deu instruções para este desfecho.

Já, perguntando mesmo “onde é que isto pode ser discutido”.Pelo Bloco,, enquantoNo debate sobre política geral, durante a tarde, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, quis saber se o chefe do Governo estaria disposto a depor por escrito perante a comissão de inquérito à TAP.e eu nunca fugi ao cumprimento dos meus deveres”, redarguiu António Costa.

