Inquérito à tutela política da gestão da TAP. Fernando Medina fecha audições no Parlamento

Fernando Medina assumiu a pasta das Finanças a 30 de março de 2022, cerca de um mês após a saída de Alexandra Reis da administração da TAP.Depois de uma passagem pela presidência da NAV Portugal - Navegação Aérea, a ex-administradora da companhia aérea de bandeira foi chamada à equipa do Ministério das Finanças, já no final do ano, tendo então assumido o cargo de secretária de Estado do Tesouro.

A audição de Fernando Medina, que tem início às 11h00, é a derradeira nos trabalhos deste inquérito parlamentar, que arrancaram a 29 de março. Houve cerca de seis dezenas de audições.

Em janeiro, em sede de comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, Medina afirmou ter estado por uma ocasião com Alexandra Reis, antes de esta ser convidada para o Ministério.



O ministro das Finanças enfatizou ainda que a ex-administradora da TAP não fazia parte do seu núcleo de amigos, em resposta a questões sobre a relação da sua mulher e ex-diretora jurídica da companhia aérea, Stéphanie Sá Silva, com Alexandra Reis.

Por sua vez,Fernando Medina vincou também que,. Já a escolha da ex-administradora para a sua equipa foi justificada com um "currículo bem firmado na gestão pública portuguesa".Foi a 6 de março que Medina e o ministro das Infraestruturas, João Galamba, anunciaram, em conferência de imprensa, que haviam decidido exonerar por justa causa a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, a par do presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja. Isto na esteira das conclusões da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças ao processo que culminou com a indemnização de Alexandra Reis.

"Correu mal"



Ouvido na quinta-feira,. Admitiu mesmo que os 500 mil euros de indemnização constituem um valor elevado "em qualquer país do mundo". prolongada audição , o ex-ministro das Infraestruturas rejeitou ainda que a TAP tenha sido gerida por WhatsApp.

c/ Lusa