Jerónimo já prepara regresso às lides da campanha

Jerónimo de Sousa já teve alta hospitalar e deve regressar à campanha no próximo fim de semana. Na tarde desta segunda-feira o partido foi representado por João Ferreira na freguesia do Couço. Perante uma plateia de reformados acusou o PS de chantagem por não aumentar as pensões tal como estava previsto no Orçamento.