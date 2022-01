Jerónimo lembra que a CDU será decisiva para afastar a direita do poder

Jerónimo de Sousa garante que os deputados da CDU serão decisivos para afastar a direita do poder, tal como aconteceu em 2015. Durante a tradicional descida do Chiado, o secretário-geral do PCP diz ainda que a força da coligação será determinante para afastar o PS do PSD.