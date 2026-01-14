Jorge Pinto com "mobilização intensiva" nas redes sociais, Marques Mendes com a "menor tração digital"

O candidato presidencial apoiado pelo Livre, Jorge Pinto, é o "exemplo mais evidente de mobilização intensiva" nas redes sociais, enquanto Luís Marques Mendes, apoiado pela Aliança Democrática, tem a "menor tração digital". A conclusão é de um estudo do IPAM - Instituto Português de Administração de Marketing, segundo o qual os candidatos a Belém têm apostado na relação com os seguidores em detrimento da conquista de novos eleitores.

Segundo esta análise, a comunicação emocional é a que gera maior volume de reações, alcance e partilhas nas redes sociais, enquanto os conteúdos de visão política tendem a alcançar menos pessoas, mas estimulam comentários mais longos e politizados.

A análise incidiu sobre 2.104 publicações, recorrendo a técnicas de análise de conteúdo e Natural Language Processing (NLP).

“Em dezembro observámos duas estratégias claras:. No entanto, nenhuma delas teve como objetivo central convencer novos eleitores”, sublinhou João Andrade Costa, coautor do estudo e professor do IPAM., apontam os autores. “Com uma média dede 41,2 por cento, a mais elevada do estudo”, o candidato apoiado pelo Livre “construiu uma relação muito intensa com uma comunidade reduzida, mas fortemente identificada do ponto de vista ideológico”.João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, “consegue combinar exposição e envolvimento”. Com ummédio de 11,6 por cento, posiciona-se como um dos candidatos com “melhor equilíbrio entre escala e intensidade da relação com o público”, apostando na competição sem depender exclusivamente da polarização., já que as 372 publicações analisadas geraram mais de 5,5 milhões de interações, o valor absoluto mais elevado do estudo.“No entanto, omédio fica-se pelos 1,9 por cento, o mais baixo entre os candidatos, revelando uma relação menos intensa com audiências amplas, heterogéneas e fortemente polarizadas”, explicam os autores, o que aponta para “uma mobilização sustentada no conflito, eficaz para amplificação, mas menos consistente na construção de envolvimento”.Os candidatos de esquerda António Filipe e Catarina Martins apresentam padrões semelhantes de comunicação ideológica. O comunista “mobiliza de forma estável públicos politicamente alinhados, ainda que com alcance limitado”, enquanto a bloquista se apoia “numa comunidade coesa, mas de menor dimensão”.O almirantedestaca-se pelo volume de atividade, com 400 publicações em dezembro, “refletindo uma comunicação marcada por visibilidade institucional e proximidade social, mas”.O socialista António José Seguro apresenta, por sua vez, “uma presença digital regular e pouco polarizadora”, apostando numa “narrativa de estabilidade e confiança, sem picos de viralidade, mas com envolvimento consistente ao longo do mês”.. Apesar de 226 publicações, omédio não ultrapassa os 4,9 por cento, com cerca de 141 mil interações, o que indica dificuldades na mobilização da audiência e na criação de uma relação digital significativa”, refere o estudo.Segundo esta análise, a comunicação política digital em dezembro funcionou sobretudo “como um espaço de relação e de reforço identitário, e não como um espaço de debate público ou de persuasão eleitoral”, resumiu o coautor Luís Bettencourt Moniz.João Andrade Costa, destacou que, em dezembro,