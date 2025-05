Legislativas 2025. As projeções, a contagem dos votos e as reações dos partidos

Segundo estas previsões, a coligação de Luís Montenegro poderá eleger entre 85 a 96 deputados. Já os socialistas poderão eleger entre 52 e 63 mandatos, enquanto para o Chega se preveem entre 50 e 61.





O partido Juntos Pelo Povo surge no fim da lista, com a possibilidade de vir a eleger um deputado.





Nas eleições do ano passado, a Aliança Democrática venceu com 28,02 por cento dos votos, apenas ligeiramente à frente do Partido Socialista, que obteve 28 por cento.



O Chega manteve-se como terceira força política, mas com 18,07 por cento, bastante mais afastado dos socialistas do que nas previsões deste ano.







Seguiram-se a IL, o BE, CDU, Livre e PAN.

Ficha técnica



Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 18 de maio de 2025. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Legislativas. Foram selecionadas cinquenta freguesias do país, tendo em conta a distribuição dos eleitores por Regiões NUTSII, de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral das suas Regiões NUTSII de pertença) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados nacionais das cinco candidaturas mais votados em cada eleição. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 39103 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 68,3%.

A Iniciativa Liberal surge como quarta força política, com quatro a sete por cento (entre seis e 12 mandatos).O Livre sobe nas previsões deste ano, com um resultado de entre três e seis por cento e quatro a dez deputados.Seguem-se a CDU (dois a quatro por cento), Bloco de Esquerda (um a três por cento) e PAN (um a dois por cento).