Legislativas 2025. O fecho da urnas, as projeções e a contagem dos votos

As urnas para as eleições legislativas antecipadas abriram às 8h00 deste domingo. Dez milhões e 800 mil eleitores inscritos nos cadernos foram chamados a definir a distribuição de 230 assentos no Parlamento, de um total de 21 forças políticas na corrida.

Face às últimas legislativas, realizadas em março do ano passado, o boletim de voto incluiu, desta feita, mais três formações partidárias.



O escrutínio abrange 22 círculos eleitorais, dos quais 18 em Portugal continental e os restantes nas regiões autónomas dos Açores e Madeira e nos círculos da Europa e fora da Europa.No momento de depositarem os respetivos boletins nas urnas, os líderes dos partidos à direita deixaram apelos à participação. O número um da AD, Luís Montenegro, considerou importante que os eleitores sentissem a responsabilidade de escolher um futuro com estabilidade.À esquerda, os apelos ao voto assentaram na evocação das conquistas do 25 de Abril. O líder do PS, Pedro Nuno Santos, frisou ser importante votar para que não houvesse surpresas.Pelas 17h00,até ao fim do período da votação.O presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior afirma ter sido agredido à saída de um local de voto. O autarca diz conhecer o alegado agressor, que foi funcionário da Junta. Miguel Coelho apresentou queixa na PSP.