Legislativas. CDS, PAN e Chega levam propostas para a rua

O CDS quer voltar a eleger um deputado em Setúbal. Já o PAN diz que não aceita retrocesso na gestão e financiamento dos canis municipais. Em Viseu, as caravanas do Chega e do PSD quase se cruzaram, mas André Ventura garante que não evitou Rui Rio.