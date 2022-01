Legislativas. Divergências entre CDS-PP e PAN espelhadas em debate na RTP3

Desafiado a esclarecer se se demitiria caso o CDS-PP perdesse deputados nas próximas eleições legislativas, Francisco Rodrigues dos Santos não respondeu, preferindo dizer que não equaciona perder deputados. "Acredito que vai crescer", sublinhou.Por seu lado, Inês Sousa Real garante que "esta direção [do PAN] estará cá para assumir as responsabilidades" de um mau resultado nas eleições de 30 de janeiro.O líder do CDS-PP também defendeu a privatização de todos os transportes públicos, para que possam ser “uma verdadeira alternativa para as famílias” e libertem esse peso dos contribuintes.Acusada pelo líder do CDS-PP de deter estufas, uma prática da agricultura intensiva, enquanto publicamente defende o contrário, a porta-voz do PAN retorquiu que se trata de “ataques concertados da CAP”.Sempre ao ataque, Francisco Rodrigues dos Santos acusou o PAN de ser “um partido animalista radical que quer destruir o modo de vida rural, o modo de vida dos verdadeiros ambientalistas, os caçadores, os agricultores e os criadores de animais”.“Os 10 milhões de euros que foram atribuídos ao sector da caça” deveriam ser canalizados para a economia, argumentou Inês Sousa Real. A porta-voz do PAN perguntou sobre os 200 milhões de euros destinados a apoiar o Campo Pequeno e falou do lobby da tauromaquia, que no seu entender será o único grupo a sentir o impacto do fim desses apoios.