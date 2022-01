Legislativas. Ventura pede para ser terceira força política

André Ventura garante que o Chega vai propor, já no início da próxima legislatura, uma pensão mínima mensal de duzentos euros para todos os ex-combatentes. O compromisso eleitoral foi feito num almoço com veteranos do ultramar, a quem Ventura prometeu também propor o acesso gratuito ao Hospital das Forças Armadas e o repatriamento dos corpos de mais de três mil militares enterrados nas ex-colónias.