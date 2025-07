Lei da nacionalidade. Marcelo e Rangel pedem "calma e serenidade"

Marcelo considera que foi “muito inteligente” não fazer a votação na generalidade “e enviar tudo para a comissão”, afirmando que desta forma não se cria “logo à partida choques ou posições muito rígidas entre partidos”.

Em declarações aos jornalistas em Cabo Verde, à margem da celebração dos 50 anos de independência, o presidente da República voltou a rejeitar pronunciar-se sobre as propostas de alteração do Governo à lei da nacionalidade até conhecer o documento final.“Eles [partidos] são sensíveis à posição dos vários países irmãos de língua oficial portuguesa”, disse.Paulo Rangel, que acompanha o presidente da República nesta visita a Cabo Verde, também pediu “calma e serenidade”, considerando que a proposta do Governo “é muito equilibrada e vai ao encontro das preocupações dos portugueses”.“Se formos moderados e tivermos bom senso conseguimos uma solução humanista e que garanta que não existe um descontrolo”, declarou.A votação das propostas do Governo para nacionalidade e imigração foi adiada, depois de um debate tenso no Parlamento na sexta-feira. Os diplomas vão agora ser discutidos na especialidade, à procura de um acordo mais abrangente.