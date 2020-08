Líder parlamentar do PS pede à esquerda "sentido de responsabilidade"

Foto: Paulo Novais - Lusa

A presidente do Grupo Parlamentar do PS pediu esta segunda-feira às forças de esquerda "sentido de responsabilidade" para um acordo em torno da resposta à atual crise, salientando que os socialistas "respeitam as diferenças" mas rejeitam "taticismos".