Luís Montenegro: Ninguém ganha o país se não mobilizar o Partido

"Eu não prometi lugares a ninguém. Mas há pessoas que estão a ser contactadas pela atual direção", afirma, acusando diretamente a direção de Rui Rio:Questionado por que é que não tem o apoio público de Pedro Passos Coelho, Luis Montenegro, não revela nomes mas garante que sabe que há muitos antigos líderes do PSD que vão votar nele.

António Costa anda à solta

Na política portuguesa está tudo tão acomodado que até querem que Rui Rio continue para nada mudar. "Eu venho para mudar o xadrez partidário". Luís Montenegro diz que a eleição está em aberto, nada está resolvido, Rui Rio perdeu 7 mil votos desde a eleição de há dois anos.O que mais distingue Rui Rio de Luís Montenegro? “Eu não sou um divisionista, sou um agregador". Rui Rio está em permanente conflito com o partido. A atual direção é absolutamente divisionista.



Autarquicas: Partimos derrotados é um sinal errado

A segunda volta da eleição para a presidência do PSD realiza-se no próximo sábado, depois de no último fim-de-semana Rui Rio ter vencido, mas sem maioria absoluta.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Luís Montenegro à editora de política da Antena1, Natália Carvalho: