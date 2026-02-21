Luís Neves troca PJ pela Administração Interna. Governo a contar com "sintonia e alinhamento"

O governante garantiu que o Executivo continuará, agora, a trabalhar com o novo ministro da Administração Interna para “cumprir o programa do Governo”.







O ministro da Presidência assegurou este sábado, em declarações à RTP, que os portugueses terão em Luís Neves, nomeado para o cargo de ministro da Administração Interna, “alguém que sabe muito o que está a fazer”.“É uma pessoa com quem nós trabalhamos há praticamente dois anos” e que tem revelado um “trabalho de grande qualidade”, afirmou.Segundo Leitão Amaro, Luís Neves tem também revelado “da importância de um reforço da política de segurança, da proximidade, da atividade e presença das forças de segurança nas ruas”.“Portugal é um dos países mais seguros do mundo, mas é preciso fazer para que continue a ser”, declarou o ministro da Presidência.O ministro da Presidência assegurou ainda queO trabalho com Luís Neves, acrescentou, decorrerá “num espírito de cumprimento do programa do Governo, de alinhamento com as prioridades do Governo”.“Nós estamos aqui para entregar a nossa missão e fazer com que os portugueses sintam (…) que as forças de segurança têm uma grande qualidade”, vincou António Leitão Amaro.Com um percurso de mais de três décadas na Polícia Judiciária, Luís Neves colhe elogios dos seus pares. Liderou detenções nacionais e internacionais, com uma carreira marcada por casos mediáticos.