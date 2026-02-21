Política
Luís Neves troca PJ pela Administração Interna. Governo a contar com "sintonia e alinhamento"
O ministro da Presidência exaltou as qualidades do até agora diretor da Polícia Judiciária e desvalorizou a falta de experiência política de Luís Neves, explicando que o Governo deve ser formado por pessoas com "diferentes competências".
O ministro da Presidência assegurou este sábado, em declarações à RTP, que os portugueses terão em Luís Neves, nomeado para o cargo de ministro da Administração Interna, “alguém que sabe muito o que está a fazer”.
“É uma pessoa com quem nós trabalhamos há praticamente dois anos” e que tem revelado um “trabalho de grande qualidade”, afirmou.
Segundo Leitão Amaro, Luís Neves tem também revelado “sintonia e alinhamento com a visão que o Governo tem da importância de um reforço da política de segurança, da proximidade, da atividade e presença das forças de segurança nas ruas”.
“Portugal é um dos países mais seguros do mundo, mas é preciso fazer para que continue a ser”, declarou o ministro da Presidência.O governante garantiu que o Executivo continuará, agora, a trabalhar com o novo ministro da Administração Interna para “cumprir o programa do Governo”.
O ministro da Presidência assegurou ainda que os portugueses terão como governante “alguém que sabe muito o que está a fazer e da área que vai governar”.
O trabalho com Luís Neves, acrescentou, decorrerá “num espírito de cumprimento do programa do Governo, de alinhamento com as prioridades do Governo”.
“Nós estamos aqui para entregar a nossa missão e fazer com que os portugueses sintam (…) que as forças de segurança têm uma grande qualidade”, vincou António Leitão Amaro. Telejornal | 21 de fevereiro de 2026
Com um percurso de mais de três décadas na Polícia Judiciária, Luís Neves colhe elogios dos seus pares. Liderou detenções nacionais e internacionais, com uma carreira marcada por casos mediáticos.
Questionado sobre a ausência de experiência política de Luís Neves, Leitão Amaro respondeu que “um Governo deve ser feito de pessoas com diferentes competências”.Telejornal | 21 de fevereiro de 2026
“O importante é que saiba o que está a fazer. E o ministro da Administração Interna que temos a tomar posse na segunda-feira, tal como as duas ministras anteriores, conhecem profundamente o sistema de segurança interno português”, garantiu. “Portanto, contamos com todo o seu conhecimento”.
