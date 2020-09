Marcelo alerta para "incompatibilidade" entre plano de recuperação e "crises orçamentais"

“Há matérias relativamente às quais, porque ultrapassam mandatos presidenciais e mandatos governamentais - e não apenas um, mas dois ou três -, tem de haver uma continuidade que supõe um consenso político e social duradouro”, clamou Marcelo Rebelo de Sousa durante a sua intervenção no Centro Cultural de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve na apresentação do documento Ambição Agro 2020-30. A intervenção deveria ter acontecido por videoconferência, mas o Presidente decidiu fazê-la no local do evento da CAP.



Referindo-se ao Plano de Recuperação e Resiliência, discutido esta semana no Parlamento, o Chefe de Estado disse tratar-se de “um projeto global que exige consenso político e social”.“Há parceiros económicos e sociais que percebem a necessidade do mais vasto consenso social”, continuou Marcelo, para acrescentar que é necessária “a mesma predisposição em termos de consenso político”., advogou.Marcelo Rebelo de Sousa enumerou, em seguida, “duas maneiras de provocar crises orçamentais” com “um preço elevado”: a inviabilização de orçamentos do Estado; “a multiplicação de iniciativas legislativas aprovadas que significam o esvaziamento do quadro orçamental vigente no ano em que tal ocorre”.

A viabilização “natural”

Esta nova tomada de posição de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano surge um dia depois de o Presidente ter considerado “natural” que a proposta venha a ser viabilizada à esquerda., afirmava ontem Marcelo no Porto, à margem de uma visita à Torre dos Clérigos.A votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2021, que chegará à Assembleia da República a 12 de outubro, foi agendada para dia 28 desse mês. A votação final global acontece a 27 de novembro.O calendário de apreciação terá início com audições na generalidade dos ministros das Finanças e do Trabalho, previstas, respetivamente, para 23 e 26 de outubro. Segue-se o debate na generalidade, em plenário, a 27 e 28 de outubro.A 29 de outubro arrancam as audições na especialidade, que chegarão ao fim a 12 de novembro, com o regresso do ministro das Finanças ao Parlamento.O dia 13 de novembro é o prazo limite para a entrega de propostas de alteração ao Orçamento do Estado.

c/ Lusa