Marcelo considerou "importante para o país" que Montenegro fosse indigitado antes de deslocação a Bruxelas

Começando por frisar que “não se pode controlar a contagem de votos” e que “quando há recontagem de votos não se pode dizer ‘para’ num determinado momento”, Marcelo Rebelo de Sousa vincou que o apuramento dos resultados dos votos dos emigrantes “terminou quando terminou”.





“Era importante para o país que o primeiro-ministro indigitado participasse hoje em Bruxelas como futuro primeiro-ministro – se vier a formar governo – em reuniões importantes”, defendeu o chefe de Estado, que indigitou Luís Montenegro já ao início da madrugada desta quinta-feira.





O presidente falava aos jornalistas no final de uma visita à Futurália, feira de educação, formação e empregabilidade, em Lisboa.

, que se encontrasse com o presidente da Comissão Europeia, que se encontrasse com os membros do PPE que irão estar amanhã no Conselho Europeu”, acrescentou.O presidente da República explicou que como os temas discutidos em Bruxelas “são muito, muito pesados”, incluindo assuntos como a guerra na Ucrânia ou no Médio Oriente,Marcelo adiantou ainda que foi o presidente do PSD que “pediu que isso acontecesse” e que foi um “sacrifício”, já que este partiu de Lisboa à uma da manhã para o Porto, onde esta quinta-feira apanhou o avião para Bruxelas.Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o país compreendeu que a indigitação tenha ocorrido já de madrugada, após terminada a contagem de todos os votos dos círculos da emigração.Questionado se, o chefe de Estado afirmou que o processo "tem corrido como devia correr e com uma grande naturalidade".Quando estava de saída da Futurália, Marcelo Rebelo de Sousa cruzou-se com o líder do Chega, André Ventura, que estava a chegar à Feira Internacional de Lisboa (FIL).