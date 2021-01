Marcelo desloca-se à faculdade de Direito em Lisboa onde vai discursar

A partir da casa do Presidente reeleito em Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa admite que as circunstâncias dos próximos cinco anos serão diferentes, mas que "a pessoa é a mesma". Marcelo não quis antecipar as palavras que irá proferir no discurso de vitória.