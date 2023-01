Marcelo deu posse a dois ministros e seis secretários de Estado

Pedro Sousa Rodrigues substitui Alexandra Reis

O economista Pedro Sousa Rodrigues , assessor do Conselho de Administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), vai substituir Alexandra Reis como secretário de Estado do Tesouro.Pedro Sousa Rodrigues é natural do Porto, tem 48 anos, é mestre em ciências empresariais e possui uma especialização em Finanças pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Desde março do ano passado que era assessor do Conselho de Administração da AICEP.

A tomada de posse tem lugar às 18h00 no Palácio de Belém.





Em 27 de dezembro, o ministro das Finanças, Fernando Medina, demitiu Alexandra Reis das funções de secretária de Estado do Tesouro, ao fim de quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros que esta gestora de carreira recebera da TAP.

Frederico Francisco nas Infraestruturas

Frederico Francisco , natural de Cascais, de 34 anos, substitui nas funções de secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, que assumiu ter acompanhado o processo de indemnização de meio milhão de euros pago pela TAP a Alexandra Reis.





O futuro secretário de Estado das Infraestruturas é mestre em Engenharia Aeroespacial pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Física (2014).







Desde 2019, exerceu funções como adjunto do ministro cessante das Infraestruturas e da Habitação, onde acompanhava as políticas para o transporte ferroviário, incluindo a coordenação da elaboração do Plano Ferroviário Nacional.







De acordo com a nota curricular divulgada pelo Governo, é professor auxiliar convidado no departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e investigador do Centro de Física das Universidades do Minho e Porto.



Carla Alves na Agricultura em substituição de Rui Martinho

A atual diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte , Carla Alves, vai ser nomeada secretária de Estado da Agricultura.





De acordo com fonte oficial do Governo, Rui Martinho abandona as funções de secretário de Estado da Agricultura por motivos de saúde.







Carla Alves Pereira, natural de Bragança, tem 52 anos e é licenciada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.









Fernanda Rodrigues na Habitação



É diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte desde dezembro de 2018. Foi, a partir de 2007, diretora do Parque Biológico de Vinhais e faz parte do quadro técnico da Câmara Municipal de Vinhais desde 2000. Fernanda Rodrigues é natural de Águeda, tem 60 anos e licenciada em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.





Tem doutoramento em Engenharia Civil pela Universidade de Aveiro e é docente no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro.







Desenvolveu trabalho no âmbito do Estado de Conservação de Edifícios de Habitação a Custos Controlados.

Hugo Pires no Ambiente e Ana Cláudia Gouveia na Energia e Clima

As pastas do ambiente, da energia e clima foram até agora acumuladas por João Galamba, que passa a ministro das Infraestruturas, substituindo Pedro Nuno Santos.







Hugo Pires, natural de Coimbra, de 43 anos, é licenciado em arquitetura pela Universidade Lusíada do Porto, foi vereador na Câmara Municipal de Braga entre 2009 e 2013, tendo os pelouros do Urbanismo, Reabilitação Urbana, Proteção Civil e Juventude.





É deputado do PS desde 2015 e no parlamento foi coordenador do grupo de trabalho que aprovou a Lei de Bases da Habitação. Hugo Pires tem exercido desde 2019 as funções de vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.









Já Ana Cláudia Gouveia é natural da Figueira da Foz, tem 40 anos e é doutorada em economia pela Nova School of Business and Economics, onde concluiu os seus estudos em 2015. Desde o final de 2019 que era assessora económica no gabinete do primeiro-ministro.





Foi economista do Banco de Portugal entre 2004 e 2008 nas áreas das contas nacionais financeiras e das contas externas e, até 2014, exerceu funções no Banco Central Europeu, primeiro na área das Estatísticas Monetárias e Financeiras e, depois, na Divisão de Instituições e Fora Europeus.