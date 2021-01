Marcelo eleito para segundo mandato com mais votos do que há cinco anos

Em terceiro lugar, com menos um ponto percentual, ficou André Ventura. Teve 11,9%.João Ferreira ficou com 4,3%, acima da percentagem do candidato comunista de há 5 anos, mas com menos votos.Marisa Matias somou 3,9%, muito abaixo dos 10% conseguidos nas últimas presidenciais.Tiago Mayan obteve 3,2% e duplicou o resultado dos liberais nas legislativas de há 1 ano.Vitorino Silva ficou em último lugar com 2,9%, menos do que teve há 5 anos.

A abstenção foi de 60,5%, a mais alta registada em eleições presidenciais.





Houve menos meio milhão de pessoas a irem votar.O presidente eleito disse que não recebeu um cheque em branco e que vai tirar ilações da confiança renovada pelos portugueses.