Marcelo recebe representantes do manifesto que pede reforma da justiça

O presidente da República recebe esta quarta-feira representantes do manifesto em defesa de uma reforma da justiça em Portugal. Um documento assinado por uma centena de personalidades, de diversos sectores da sociedade, que exige um maior escrutínio do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público e que pede à procuradora-geral da República que venha a público prestar esclarecimentos sobre os processos que motivaram as quedas do Governo de António Costa e do Governo Regional da Madeira.