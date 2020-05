Marcelo tinha "ideia simbólica" para a celebração do 1.º de Maio

"Quem tem poder para decidir decide. Eu apenas me limitei a dizer que tinha visto a ideia da celebração muito como a do 25 de Abril, mais restrita" afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.



"O decreto de renovação do estado de emergência dava poder às autoridades judiciárias para apreciarem a matéria e elas apreciaram", acrescentou.



Relativamente ao 13 de Maio, Marcelo elogiou a posição assumida pela Igreja Católica.