"Meteu-se num beco de onde não consegue sair". Oposição condena carta de Pedro Nuno Santos a Luís Montenegro

questões “que são iniciativas partidárias – neste caso, do líder da oposição relativamente ao primeiro-ministro”.



Questionado acerca da carta, o presidente da República disse estar segunda-feira que não comenta, em período eleitoral (com as eleições europeias marcadas para junho),“Não tenho nada a responder, ainda por cima num momento que é um momento importante, calmo e tranquilo que é acabar a preparação do programa do Governo e depois o debate”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

“Por um lado, quis ser disponível para mostrar que era o adulto na sala. Agora já percebeu que a AD lhe disse ‘então vais ter de ser tu a aprovar o Orçamento’ e, portanto,”, declarou o presidente do Chega aos jornalistas.“Este é um Governo do bloco central, praticamente. Já ficou claro isso na eleição do presidente da Assembleia [da República], ficou claro na tomada de posse, que o Governo escolheu o Partido Socialista como seu interlocutor, por isso eu vejo normal que agora escrevam cartas um ao outro e que falem sobre o que têm de fazer e como é que devem fazer”, afirmou.André Ventura expressou, assim, a vontade do seu partido em opor-se ao que considera um bloco central., assegurou.Rui Rocha considera, por sua vez, que o PS de Pedro Nuno Santos está “empenhado em fazer oposição ao PS de António Costa”.“É uma carta que, porque sim, nós também subscrevemos a necessidade de olhar para as carreiras dos profissionais de saúde do SNS”, dos polícias e dos professores, “mas eu pergunto: todo o outro Portugal que não está nesta carta não é também uma prioridade do PS?”, questionou o presidente da Iniciativa Liberal. carta em questão, à qual a RTP teve acesso, refere osda Função Pública, nomeadamente os profissionais de saúde, polícias, oficiais de justiça e professores.“Dirijo-me a si na sequência da disponibilidade por mim já publicamente manifestada, reiterando, se necessário em sede de orçamento retificativo, para um conjunto de matérias sobre as quais existe um amplo consenso político e partidário, manifestado durante a campanha eleitoral para as últimas eleições legislativas”, escreve Pedro Nuno Santos na missiva.“Estou certo de que será possível trabalhar no sentido de construir esse acordo num prazo de sessenta dias, por forma a resolver a situação destes profissionais da Administração Pública ainda antes do fim do período de funcionamento da Assembleia da República, em julho deste ano”, indica o socialista.O primeiro-ministro já confirmou ter recebido a carta do secretário-geral do PS., disse à agência Lusa fonte do gabinete de Luís Montenegro.