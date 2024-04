Montenegro responde a Pedro Nuno prometendo reunião sobre carreiras da Administração Pública

“Acuso a receção da sua missiva, que veio confirmar a declaração pública de disponibilidade do Partido Socialista em apoiar a valorização de carreiras e salários dos trabalhadores da Administração Pública, em especial os por si mencionados”, começa por escrever o primeiro-ministro.



Luís Montenegro relembra que esse propósito se inscreve nas “prioridades enunciadas na campanha eleitoral e reafirmadas na tomada de posse do Governo” a que preside.



“A disponibilidade do Partido Socialista para firmar um acordo que salvaguarde as soluções legislativas que executem essas orientações, constitui um exercício de responsabilidade política e compromisso que saúdo democraticamente”, continua.



“Aproveito o ensejo para lhe transmitir que oportunamente agendaremos uma reunião de trabalho sobre essa temática, o que deverá acontecer na sequência das negociações com as organizações representativas dos trabalhadores”, avança o chefe de Governo,



Montenegro frisa que “o tempo e o modo de condução desses processos negociais serão, obviamente, definidos pelo Governo” e deixa uma outra nota a Pedro Nuno Santos: “como sabe, até pela experiência infrutífera nesse domínio dos últimos governos, tais negociações revestem-se de elevada complexidade”.



“Ainda assim, o Governo está fortemente empenhado em superar todas as dificuldades com a máxima rapidez”, termina a missiva.

PS quer solução até julho