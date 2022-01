A meio desta semana vão ser conhecidos os números exatos de quantas pessoas votaram.

Quem se inscreveu mas não votou, pode votar no próximo domingo, dia das eleições.





De norte a sul do país, a RTP esteve em alguns locais de votação e falou com eleitores sobre as motivações para antecipar o voto.

O que acontece aos votos antecipados?

A repórter da RTP, Soraia Ramos, acompanhou na Reitoria de Lisboa os trabalhos após o encerramento das urnas no dia do voto antecipado e em mobilidade.





Foi perceber os próximos passos do processo.