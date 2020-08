Ministra Ana Mendes Godinho garante que lê todos os relatórios que lhe são enviados

Foto: Paulo Cunha - Lusa

No caso concreto de Reguengos de Monsaraz, diz a ministra que tem já vários relatórios, de várias entidades, entregues para apreciação pelo Ministério Público.



Ana Mendes Godinho afirma que tem sido dada toda a prioridade e atenção aos lares no país, e que a situação de Reguengos já foi sinalizada no mês passado.



O ministério, refere a ministra, tem uma equipa em permanência só a acompanhar a situação nos lares e uma estratégia: a de procurar garantir profissionais para o serviço, antes mesmo de surgirem as infeções pelo novo coronavírus.



A ministra Ana Mendes Godinho esteve esta manhã numa visita à Associação Just a Change, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, no âmbito do acordo estabelecido entre o Município de Alcanena.