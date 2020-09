Ministro da Educação. Mensagem de confiança sobre reabertura das aulas

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, respondeu às críticas que têm sido emitidas sobre as condições de abertura do ano lectivo. O ministro sublinhou com insistência a necessidade de infundir confiança a professores, pais e alunos, afirmando que as escolas não são um local de propagação do vírus.