Menos de um mês após as eleições legislativas de 10 de março, é chegado o dia de o primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, e os 17 ministros do XXIV Governo Constitucional tomarem posse. A cerimónia acontece a partir das 18h00 no Palácio Nacional da Ajuda.Estão previstos dois discursos: por parte do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do novo chefe do executivo, Luís Montenegro.

A RTP3 realiza uma emissão especial, a partir das 17h00, para o acompanhamento da cerimónia de tomada de posse no Palácio Nacional da Ajuda.



O novo governo é composto por 17 ministros - dez homens e sete mulheres. A maioria dos governantes é do PSD. Nuno Melo, líder do do CDS, assume a pasta da Defesa e há quatro nomes avançados como independentes.

O elenco ministerial

O XXIV Governo Constitucional tem, assim, dois ministros de Estado: o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que é o "número dois" de Luís Montenegro, e o titular da pasta das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.O líder social-democrata tem ainda um ministro adjunto, Manuel Castro Almeida, que assume a pasta da Coesão Territorial e a gestão dos fundos comunitários.

Ao todo, o XXIV Governo Constitucional conta com sete ministras, menos duas do que o derradeiro Executivo de António Costa.

Entre os 17 ministros, só Maria da Graça Carvalho é "repetente" - foi ministra da Ciência e Ensino Superior nos governos de coligação de Durão Barroso e Santana Lopes. Seis ocuparam já, no passado, secretarias de Estado - Paulo Rangel, António Leitão Amaro, Manuel Castro Almeida, Pedro Duarte, Fernando Alexandre e Miguel Pinto Luz.Paulo RangelJoaquim Miranda SarmentoAntónio Leitão AmaroManuel Castro AlmeidaPedro DuarteNuno MeloRita JúdiceMargarida BlascoFernando AlexandreAna Paula MartinsMiguel Pinto LuzPedro ReisMaria do Rosário Palma RamalhoMaria da Graça CarvalhoMargarida Balseiro LopesJosé Manuel FernandesDalila Rodrigues

O calendário político

Os secretários de Estado vão tomar posse na próxima sexta-feira. Espera-se que os nomes sejam conhecidos nas próximas horas.A 10 de abril, é submetido à Assembleia da República o Programa do Governo. Em seguida, a 11 e 12 de abril, o documento será discutido e votado.A Constituição da República estabelece que um governo só entra em plenitude de funções após a apreciação do respetivo programa em sede parlamentar. Recorde-se que o PCP já anunciou que vai apresentar uma moção de rejeição.