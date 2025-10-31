"Não, não me demito". Ministra da Saúde recusa demitir-se após morte de grávida

(em atualização)





A deputada do Chega confrontou a ministra com a morte de uma mulher de 36 anos que estava grávida de 38 semanas, recordando o pedido de demissão por parte da antiga ministra da Saúde, Marta Temido, em agosto de 2022, na sequência da morte de uma grávida.





"Nessa altura, o PSD foi o primeiro a exigir responsabilidades políticas imediatas. Hoje, perante esta tragédia que se repete, onde é que está essa exigência? Onde está a coerência? (...) O Governo que prometeu devolver confiança ao SNS vai ou não assumir responsabilidade política por esta morte?", assinala Marta Silva na interpelação à atual ministra.





Em resposta, a ministra ressalvou que esta é "uma matéria de natureza clínica" e lamentou a morte da grávida. Ana Paula Martins assinalou que esta mulher "não teve acompanhamento até à data em que entrou pela primeira vez no Hospital Amadora-Sintra já com 38 semanas".



"Não, não me demito", afirmou Ana Paula Martins após ser novamente questionada pela deputada Marta Silva quanto às consequências políticas deste caso.





Em causa está a morte de uma mulher na madrugada desta sexta-feira à noite no Hospital Amadora-Sintra depois de dar à luz. Tinha estado na unidade durante a tarde por causa de um episódio de hipertensão, mas terá sido mandada para casa com consulta marcada. A Inspeção-Geral das Atividade em Saúde (IGAS) já abriu um inquérito

Ainda antes de ser questionada sobre este caso em concreto, a ministra da Saúde afirmou no Parlamento que os partos que têm ocorrido fora dos hospitais estão acima de tudo relacionados com gravidezes que não foram seguidas no Serviço Nacional de Saúde.





Ana Paula Martins apresentou também os dados sobre partos fora dos hospitais, reiterando que o número tem vindo a diminuir desde 2022 e que, na maioria dos casos, são grávidas sem médico de família, "recém-chegadas a Portugal, com gravidezes adiantadas". Algumas "nem falam português", não "foram preparadas para chamar o socorro" e por vezes "nem telemóvel têm".

"Recalibração da despesa"

Na intervenção inicial, a ministra da Saúde explicou ainda como o executivo pretende cortar mais de 200 milhões de euros em despesa com medicamentos e material de consumo clínico.





Ana Paula Martins argumentou que o Governo pretende garantir a sustentabilidade do setor e que o Orçamento de 2026 marca "uma transição". Após o ciclo de "expansão" entre 2021 e 2025 passa-se agora para uma fase de "recalibração da despesa, com foco na eficiência e sustentabilidade".