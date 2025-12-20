Pacote laboral é "estudo prévio". Ministro da Economia quer ver parceiros a "definir ritmo" de salários

Castro Almeida prosseguiu com números, sinalizando que o “PIB per capita médio em 2023, que era de 81 por cento da média europeia, em 2024 passou para 82,4 por cento”.

Em entrevista ao podcast da Antena 1 Política com Assinatura , na passada quarta-feira, Castro Almeida defendeu que, “se os parceiros sociais acharem que não são estas e são outras, é preciso ajustar as propostas” do pacote laboral. O ministro da Economia e da Coesão Territorial abriu assim a porta a alterações ao anteprojeto do Governo.

Manifestação marcada para janeiro

Luís Montenegro recebe a CGTP a 7 de janeiro. Em cima da mesa estará, uma vez mais, a rejeição, por parte da Intersindical, da proposta Trabalho XXI, o anteprojeto do Governo de PSD e CDS-PP apresentado a 24 de julho.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial expressou a vontade, este sábado, de ver os parceiros sociais envolvidos na discussão do pacote laboral a contribuir para “definir a que rimo” devem evoluir os salários no país. Isto para “chegar à média europeia”.“Os parceiros sociais que vão ser envolvidos nesta discussão”, afirmou Castro Almeida a partir do Porto, à margem da apresentação do festival Air Invictus, que se irá realizar em junho na Invicta, Maia, Matosinhos e Gaia.Quando questionado sobre o papel a desempenhar pelo Governo,“Estamos a falar, além da Europa toda, de países como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Japão. De todos esses países, Portugal foi onde os salários mais cresceram em 2024. E em 2025 ainda não é possível dizer isso, mas é possível dizer que os salários vão crescer mais do que a média europeia, novamente”, advogou.“É um pequeno salto de 1,4 pontos, mas nós estávamos a 19 pontos da média europeia, já só estamos a 17,6 pontos. E, que é um princípio de sonho que eu acho que Portugal devia adotar”, acentuou.Ainda segundo o ministro, a evolução continuará se “as empresas forem mais competitivas, se o trabalho for mais produtivo”: “É isto que permite pagar melhores salários”., propugnou.Este sábado, ainda relativamente ao anteprojeto que levou à greve geral de 11 de dezembro, o ministro voltou à carga com a ideia de que se trata deO momento, reiterou, é “para discutir com os parceiros sociais, com as associações sindicais, com as associações patronais, com o Governo a procurar mediar a posição entre uns e outros”.Na sexta-feira,“Depois da grande greve geral do passado dia 11 de dezembro, onde os trabalhadores se fizeram ouvir e afirmaram bem alto a sua rejeição ao pacote laboral e a exigência da sua retirada, a CGTP-IN decidiu marcar para o próximo dia 13 de janeiro de 2026 uma manifestação, com início pelas 14h30 no Camões seguindo para São Bento”, adiantou a Intersindical em comunicado., fez notar a central sindical.Por seu turno, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, foi recebido na passada terça-feira pela ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, tendo indicado que a central sindical vai agora avançar com uma contraproposta.