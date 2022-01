PAN garante estar "alinhado" com os jovens a apela ao seu voto

O PAN recorda que foram chumbadas no Parlamento propostas que o partido apresentou, como o apoio social aos alunos do ensino superior, ou combate à precariedade no emprego jovem.



Inês Sousa Real apela ao voto dos jovens no PAN para que tenham uma voz na Assembleia da República.