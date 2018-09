Partidos e representantes da classe expectantes quanto a mandato de Lucília Gago

RTP21 Set, 2018, 11:35 / atualizado em 21 Set, 2018, 11:48 | Política

O PS prefere realçar a competência da nova procuradora, enquanto o CDS-PP admite que defendia a recondução. Já o PCP e o Bloco de Esquerda não se pronunciam sobre nomes, pedindo maior autonomia do Ministério Público e meios para combater a corrupção.







A decisão de não reconduzir Joana Marques Vidal para um novo período de seis anos na liderança da Procuradoria-Geral da República está relacionada com a limitação de mandatos em nome da separação de poderes e “da autonomia” do procurador-geral, justifica o primeiro-ministro na carta enviada ao Presidente da República.

PS realça a competência de Lucília Gago

PCP e Bloco de Esquerda pedem mais meios “materiais e humanos”

Para a coordenadora do Bloco de Esquerda, a criação de condições para combate ao crime económico é mais importante do que o nome dos dirigentes das instituições. "Não é só o nome do PGR que resolve os problemas. É importante que haja condições" em termos de meios técnicos e humanos, comentou Catarina Martins.









Catarina Martins admitiu que o mandato de Joana Marques Vidal ficou marcado por "alguns avanços", tendo nomeado a abertura de processos como o do antigo-primeiro-ministro José Sócrates, de autarcas do PSD ou da EDP.





Instada a fazer um balanço do mandato de Joana Marques Vidal, Catarina Martins responde que "houve coisas muito positivas, outras que é preciso fazer muito".

PSD preferia recondução e Passos Coelho lamenta "falta de transparência"

Antes do anúncio da Presidência da República, Rui Rio admitia que gostaria de ver Joana Marques Vidal reconduzida para novo mandato de seis anos. No entanto, se o Governo tivesse outro entendimento sugeria alguém com um perfil de isenção, conhecimento e respeitabilidade como um juiz ou um professor de Direito.









“Nestes anos de mandato, que a Constituição determina poder ser renovável, entendeu quem pode que a senhora procuradora deveria ser substituída. Não houve, infelizmente, a decência de assumir com transparência os motivos que conduziram à sua substituição. Em vez disso, preferiu-se a falácia da defesa de um mandato único e longo para justificar a decisão”, escreve Passos Coelho, que enquanto primeiro-ministro propôs a nomeação de Joana Marques Vidal.





“A Constituição não contém tal preceito, e é público que um preceito desta natureza, há anos defendido pelo Partido Socialista, foi recusado em termos de revisão constitucional, sobra claro que a vontade de a substituir resulta de outros motivos que ficaram escondidos", lê-se no artigo do antigo presidente do PSD.

CDS-PP critica afastamento de Joana Marques Vidal

Na carta ao Presidente da República , em que apresenta o nome de Lucília Gago, António Costa defende que "a benefício da autonomia do Ministério Público, o mandato do procurador-geral da República deve ser longo e único".O primeiro-ministro também nota que vários magistrados e estruturas sindicais do setor têm entendimento semelhante.Na missiva, António Costa escreve ainda ser desejável que a liderança da Procuradoria-Geral da República seja ocupada por um magistrado experiente do Ministério Público.Em reação ao anúncio do novo procurador-geral da República , com efeitos a partir de 12 de outubro, os socialistas sublinharam a experiência da nova procuradora-geral da República, Lucília Gago.“Pela sua competência reconhecida, trata-se de uma nomeação que prestigia o cargo e a credibilidade e independência da Justiça, que importa continuar a acautelar", declarou o presidente do PS, Carlos César.O PS considera ainda que o modelo de mandato não renovável é importante para a “liberdade de exercício da função”.Sobre o balanço da ação de Joana Marques Vidal, Carlos César diz estar "convencido que procurou desempenhar o seu mandato com a maior proficiência".O PCP e o Bloco de Esquerda comunicaram que não comentam nomeações, preferindo pedir mais autonomia e mais meios para o Ministério Público."A escolha do próximo PGR deve garantir, para o melhoramento do trabalho desenvolvido, condições acrescidas que permitam não apenas aprofundar, na prática, a autonomia da magistratura do Ministério Público e a articulação da eficácia com o respeito de direitos", reagiu o PCP em comunicado , na sequência da nomeação de Lucília Gago como nova procuradora-geral da República.O PCP pede soluções para superar "os constrangimentos que todos reconhecem na investigação e apuramento de responsabilidades em matéria de criminalidade económica e financeira, na carência de meios materiais e humanos".Em entrevista à RTP1, a líder bloquista admitiu que o debate público sobre esta matéria "não foi conduzido da melhor maneira" e defendeu a garantia da "não partidarização e independência” da Procuradoria-Geral da RepúblicaEm conferência de imprensa, Rui Rio notava que estão muitas investigações em curso e têm de ser concluídos uma série de processos. "Verdadeiramente concluídos e acusados muito poucos ou quase nada", observou o líder social-democrata, para depois elencar casos como o processo de Tancos, Tutti Frutti, Operação Lex, EDP, e as questões dos salários do ex-ministro Manuel Pinto."O PSD gostaria que a pessoa que for indicada, mesmo que seja a doutora Joana Marques Vidal, deveria dizer quais os pontos negativos que encontra no funcionamento do Ministério Público e como e o quê que se propõe alterar relativamente aquilo que são os pontos negativos", declarou Rui Rio.O antigo primeiro-ministro Passos Coelho tem uma posição mais crítica do que o atual líder social-democrata. Num artigo de opinião publicando no jornal eletrónico Observador , Passos Coelho sustenta que o argumento do mandato único é falso e aponta falta de “decência” para assumir os verdadeiros dos motivos da substituição da procuradora-geral da República.A concluir o texto, Passos Coelho considera que Joana Marques Vidal elevou o cargo a um “novo patamar de prestígio público”.O dirigente democrata-cristão Telmo Correia faz uma leitura idêntica à de Passos Coelho. O também deputado considera que o afastamento de Joana Marques Vidal foi uma má opção e diz esperar que Lucília Gago mantenha a mesma isenção e “linha” de atuação da antecessora."Esperamos que seja mantida a postura que classificámos de muito positiva da anterior procuradora, por, independentemente das matérias, áreas e setores, ter atuado com uma atitude suprapartidária, com independência, isenção e imparcialidade", declarou."O que podemos esperar e desejar é que a nova procuradora siga a mesma linha", concluiu.No entanto, o dirigente do CDS-PP Telmo Correia disse que o partido respeita a opção diferente, por parte do Presidente da República e do Governo, de não reconduzir Marques VidalSegundo Telmo Correia, a escolha de Lucília Gago representa “um certo entendimento” de dois princípios: o da limitação de mandatos e o da continuidade da linha de atuação."O entendimento no Ministério Público", que a própria Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, transmitiu no encontro de quinta-feira, de que, "apesar de não haver impedimento legal, os mandatos, em princípio, não seriam renovados" e que "o caminho da anterior procuradora deve ser mantido", detalhou Telmo Correia.