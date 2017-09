Passos acusa Governo de ter deixado Presidente a "dar cara" por Pedrógão e Tancos

Lusa26 Set, 2017, 12:33 / atualizado em 26 Set, 2017, 13:30 | Política

No final de uma ação de campanha autárquica com o candidato do partido à Câmara de Águeda, Passos Coelho foi questionado sobre as críticas que lhe foram feitas pelo secretário-geral do PS, António Costa, na segunda-feira à noite em Loures, quando disse que o PSD "perdeu o sentido de Estado" e que este "não é o PSD que os portugueses e as portuguesas conheceram".

"Em matéria de sentido de Estado, o primeiro-ministro devia olhar com mais atenção para os aliados que escolheu para governar. E depois do que aconteceu este verão, quer com Pedrógão quer com Tancos, ver um Governo que praticamente meteu férias e deixou o senhor Presidente da República a tratar de dar a cara pelos problemas sérios que afetaram as pessoas, creio que para sentido de Estado estamos todos conversados", acusou Passos Coelho.