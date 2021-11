Paulo Rangel à Antena 1 recusa qualquer apoio do Chega: "é uma linha vermelha inultrapassável"

O candidato avisa que "não vai entrar em cenarizações" e não esclarece, por isso, se viabiliza um Governo do PS, caso António Costa ganhe as legislativas. Ainda assim, pede esse esclarecimento a Costa, se o PSD vencer, sem maioria.

Rangel não quer acordos pré-eleitorais nem com o CDS nem com a Iniciativa Liberal. Sobre um eventual apoio do Chega depois das eleições, essa não é, sequer, uma possibilidade. O candidato à liderança do PSD fala numa "linha vermelha inultrapassável". "Se o PSD tiver de governar em minoria, deve governar em minoria". Rangel diz que isso já aconteceu, com sucesso, com Cavaco Silva no Executivo.

O candidato às diretas do PSD diz que o partido vai às legislativas para ganhar, mas nega qualquer obsessão com a maioria absoluta. Paulo Rangel sublinha que a sua ambição é ser primeiro-ministro, mas não clarifica se fica na liderança do PSD, caso perca as legislativas. Agora, quer concentrar-se nas eleições diretas.



Entrevista de Natália Carvalho, editora de política da Antena1.