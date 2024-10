PCP insiste no salário mínimo a 1.000 euros e aumento das pensões em 5%

Estas medidas constam de um conjunto de 14 propostas apresentadas pela líder parlamentar do PCP, Paula Santos, na Assembleia da República, durante a conferência de imprensa de encerramento das jornadas parlamentares do partido.

Paula Santos defendeu que "a valorização dos salários e das pensões, dos trabalhadores e reformados respetivamente, é essencial para melhorar as suas condições de vida e fazer face ao elevado custo de vista".

"Limitar o aumento dos salários dos trabalhadores da administração pública a 2% e a atualização das pensões a pouco mais do que isso, como pretende o Governo, não permite recuperar nem valorizar o poder de compra", criticou.

A líder parlamentar do PCP salientou assim que o partido vai propor "a valorização do poder de compra dos trabalhadores da administração pública e do setor empresarial do Estado, incluindo o setor empresarial local, por via da negociação coletiva com os representantes dos trabalhadores, que considere a reposição e valorização do poder de compra em 2025 e a fixação de mecanismos de reposição face às perdas acumuladas desde 2010".

"O PCP entende que a referência para o aumento dos salários deverá fixar-se nos 15%, com um mínimo de 150 euros, a par do aumento do salário mínimo nacional para os 1.000 euros em janeiro de 2025 e não para 2028", anunciou Paula Santos.

A líder parlamentar frisou ainda que o PCP vai propor, no debate orçamental, "o aumento extraordinário das pensões em 5%", com um mínimo de 70 euros por pensionista.