Pedro Nuno Santos diz que voto no PS é "a melhor forma de garantir" que Chega não será poder

Questionado sobre um futuro governo do PS, Pedro Nuno Santos considerou nesta entrevista que o exercício de alianças "é apenas especulativo".



No entanto, admitiu que governar sozinho é algo que "não existe" e que não é exequível firmar acordos a direita e, no ano seguinte, com a esquerda. "Que ninguém tenha ilusões", vincou.



Com prioridade em "garantir a estabilidade da governação", o candidato à liderança do PS garantiu que o partido não irá suportar um Governo minoritário do PSD e que um entendimento entre os dois partidos ao centro é "uma solução boa só para o Chega".





E afirmou ainda: "A melhor forma de garantir que o Chega não chega ao poder é vontando no PS”.



Recuperação "gradual" sem perturbar contas públicas



Quanto à recuperação do tempo de serviço dos docentes, Pedro Nuno Santos aponta a um processo "gradual" num tempo que permita "conciliar com o equilíbrio das contas públicas".



"Temos de ter a certeza que não pomos em causa as metas orçamentais", acrescentou.





Sobre o ministro João Costa, seu apoiante, Pedro Nuno Santos considerou que se trata de uma das pessoas "que mais sabe" sobre educação em Portugal.



A respeito dos resultados do PISA, recentemente divulgados, que evidenciam as dificuldades dos alunos portugueses, Pedro Nuno Santos rejeitou que tenha havido uma queda abrupta a nível de educação.



"Não há nenhum colapso na educação", considerou, argumentando que as dificuldades são transversais a vários países.



Caso TAP. "Empresa estava no chão"

Pedro Nuno Santos foi, até há um ano, ministro das Infraestruturas do Governo de António Costa. Supervisionou, nesse papel, o dossier TAP.







O antigo governante explicou que os despedimentos e a reestruturação aconteceram num momento em "a empresa estava no chão" e que foi esse processo de reestruturação "bem sucedido" que permitiu garantir que a empresa "dá lucro" na atualidade.







"A TAP naquele momento se não fosse intervencionada fechava", considerou Pedro Nuno Santos, admitindo a necessidade de "tomar decisões difíceis" durante a pandemia.







Sobre a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, Pedro Nuno Santos considerou que o processo de despedimento e a justificação do mesmo "era da responsabilidade" da TAP.



"O que foi pedido à TAP foi a fundamentação jurídica para aquele despedimento", adiantou o candidato à liderança do PS.





A respeito da Operação Influencer, que desencadeou a queda do Governo ainda em funções, Pedro Nuno Santos não quis tecer considerações, sublinhando a importância da presunção da inocência mas também da independência da justiça.







Admitiu, no entanto, que é "inaceitável e inadmissível" a descoberta dos 75 mil euros no gabinete de Vítor Escária. No entanto, disse nesta na entrevista à RTP, que o primeiro-ministro "assumiu consequências políticas" e que fez também fortes declarações a esse respeito.





"A política faz mal quando julga casos de justiça", vincou ainda.