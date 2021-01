"Poderemos demorar entre seis a oito semanas para reduzir o número de infetados", alerta Ricardo Batista Leite

“Faça-se o que fizer neste momento, poderemos chegar ao final do mês com um número de contágios diários superior a dez mil, podendo chegar mesmo aos 14 mil”, disse o deputado, alertando que o país precisa no mínimo de um mês para controlar os números atuais.



“Poderemos demorar entre seis a oito semanas para reduzir o número de infetados que temos hoje para 3500”, disse Ricardo Batista Leite.



O deputado explicou que se Portugal atingir um número máximo de 700 camas ocupadas em internamentos, como conjeturaram os especialistas, isso representa uma taxa de ocupação de 60 por cento só com doentes Covid. “Estamos em pleno inverno. O normal é termos 80 a 90 por cento de ocupação com outras doenças, o que significa que pessoas com outras doenças poderão ver o seu acesso dificultado aos cuidados de saúde”, disse o deputado do PSD.



“Os profissionais vão ser confrontados com uma situação de ter de escolher quem tem acesso a esses cuidados”, acrescentou.



Ricardo Batista Leite sublinhou que o “PSD estará do lado das soluções, procurando apoiar o estado de emergência que vai ser apresentado na Assembleia da República”. No entanto, o deputado explicou que o partido “apela a que se faça mais”, nomeadamente uma “testagem mais agressiva e uma identificação e isolamento mais ativo dos cidadãos”.