Pós-eleições na Madeira. PSD quer dialogar e PS acredita ser possível apresentar alternativa

O Juntos Pelo Povo (JPP) foi a terceira força política mais votada, com 16,9% dos votos. O Chega conseguiu 9,2%, o CDS 4%, a IL 2,6% e o PAN 1,9%. Segue-se a CDU com 1,6%, o BE com 1,4% e o PTP, com 0,9% dos votos.O CDS perdeu um deputado, ficando com dois parlamentares, e o PAN manteve o lugar no Parlamento, assim como o Chega e a IL, que ficaram com o mesmo número de assentos (quatro e um, respetivamente).O JPP, partido nascido na região e com origem num movimento autárquico independente, aumentou o número de eleitos de cinco para nove.

PSD quer “dialogar” e PS diz que é possível apresentar uma alternativa

No discurso após serem conhecidos os resultados, Miguel Albuquerque saudou a "vitória clara" do PSD e apontou para uma "derrota copiosa" da esquerda."Os resultados são fáceis de interpretar. Nós somos o partido que foi escolhido pelo povo madeirense para governar", afirmou, reforçando ser necessário aprovar o Orçamento deste ano e um Programa do Governo até julho.Contudo, não mencionou um partido em concreto, nem indicou se pretende governar em minoria, negociar um acordo de Governo ou um acordo parlamentar.

Nas eleições de 2019, após ter perdido a maioria absoluta pela primeira vez, o PSD fez um acordo com o CDS e os dois governaram o arquipélago desde então. No entanto, em 2023, os social-democratas assinaram um entendimento de incidência parlamentar com o PAN para que a coligação pudesse contar com o apoio de 24 dos 47 deputados da Assembleia.

O PS e o JPP, juntos, têm 20 deputados, ficando a quatro da maioria absoluta do parlamento. No entanto,O objetivo do líder regional socialista é “construir um novo Governo com estabilidade”.

Luís Montenegro felicitou Miguel Albuquerque pela vitória e pediu responsabilidade ao PS e ao Chega.Montenegro declarou que o PS e o Chega sofreram grandes derrotas e não apresentam condições para serem Governo na Madeira. "É tempo de reclamar o respeito democrático, a humildade democrática àqueles que perdem", asseverou.O líder do PS não quis, no entanto, especular sobre possibilidades de governação para respeitar as autonomias regionais.

O PAN, por sua vez, manifestando-se como "um partido de abertura, de diálogo, de construção ", assegurou que não deixará "ninguém de parte" e pensará "sempre naquilo que é o melhor" para a região.

Sobre eventuais acordos com outros partidos,e remeteu quaisquer outras conversas para esta segunda-feira.Se o presidente do PSD/Madeira ficar terá de "ter a coragem" para governar sem maioria, disse o líder regional do Chega.

André Ventura reiterou que não há nenhuma possibilidade de acordo de governação com Miguel Albuquerque e considerou que o presidente do Governo regional não tem condições para se manter no poder.Sobre o desafio de Paulo Cafôfo em falar com a IL, o líder da IL, Rui Rocha, foi perentório: " o melhor conselho que eu daria a Paulo Cafôfo é que não perca tempo connosco ".