Presidenciais. Acompanhe ao minuto o último dia de campanha

Mariana Leitão garante que nunca houve queixa ou denúncia de assédio sobre Cotrim Figueiredo
Mariana Leitão, que entrou pela segunda vez na campanha oficial de Cotrim Figueiredo, considerou que é importante não ceder a manobras.
Na segunda-feira, Cotrim Figueiredo foi confrontado com uma denúncia de assédio sexual por parte de uma ex-assessora parlamentar da IL, o que negou, revelando que iria avançar com uma queixa-crime por difamação.
Entretanto, já hoje, a ex-assessora Inês Bichão, em comunicado enviado à agência Lusa, adiantou que a publicação sobre um alegado assédio sexual visando Cotrim Figueiredo foi difundida sem o seu consentimento, acrescentando que "a veracidade dos factos" envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais.
Além disso, Inês Bichão revelou que os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023, mas Cotrim Figueiredo garantiu não ter tido qualquer conhecimento disso, assim como Mariana Leitão.
Nessa sequência, e questionado sobre o tema, o antigo líder da IL acusou a comunicação social de ser "culpada e cúmplice" pelo destaque dado ao tema.
Também Mariana Leitão não poupou críticas aos jornalistas, lamentando que "a comunicação social em busca de polémicas gratuitas se tenha demitido de fazer o seu trabalho mais básico".
Nesse momento, os cerca de 500 apoiantes presentes na sala aplaudiram e gritaram "Cotrim, Cotrim, Cotrim" enquanto agitavam bandeiras de Portugal.
"É lamentável que a política tenha chegado a este ponto, ao ponto em que a calúnia fácil, mesmo sobre matérias graves, sem qualquer tipo de evidências ou provas passa a ser tomada como facto consumado", assinalou.
Afirmando que está a seu lado, a liberal assegurou que não vão conseguir travar Cotrim Figueiredo com "manobras baixas e movimentações nas sombras que procuram manter Portugal refém dos interesses instalados, nomeadamente dos instalados de sempre".
Segundo Mariana Leitão, as eleições de domingo são demasiado importantes para se alimentarem de falsidades.
"E todos nós temos responsabilidade, o político que é escrutinado tem a responsabilidade de dizer a verdade, mas quem leva as informações às pessoas também tem a responsabilidade de verificar factos e não disseminar mentiras", insistiu.
Domingo com frio e sol na generalidade do território
De acordo com Paula Leitão, meteorologista do IPMA, para domingo estão previstas temperaturas muito baixas, aguaceiros fracos, mas apenas no interior e durante a madrugada, alguma nebulosidade, mas tempo seco na maior parte do território.
"Hoje e amanhã [sábado] continuamos com aguaceiros. Hoje ainda pode haver trovoadas e granizo, principalmente nas regiões do litoral durante a manhã. Amanhã [sábado] também há condições para ocorrer granizo", referiu.
Segundo a meteorologista, está também previsto para hoje e sábado, queda de neve nos 1.200 metros de altitude, tendo sido emitido aviso amarelo.
"No domingo, vamos ter um dia com menos nebulosidade, no entanto haverá alguma nebulosidade na região do interior sul durante a madruga e pode haver alguma neve na Serra de São Mamede e em alguns pontos mais altos, e aguaceiros menos frequentes, mas a maior parte do território terá céu pouco nublado ou mesmo limpo", disse.
Também no domingo, o vento vai soprar do quadrante norte, sendo mais intenso na faixa costeira, acentuando a sensação de frio.
Quanto às temperaturas, a meteorologista adiantou que vão estar bastante baixas com previsão de uma mínima de -3 e uma máxima de 09 para Bragança, Porto entre 03 e 12 de máxima, Lisboa entre 05 e 12, no Alentejo entre 03 e 12 e Faro uma máxima de 14 graus.
"Assim, vamos ter uma madrugada de domingo fria em alguns locais com nevoeiros e com possibilidade formação de gelo ou geada, um dia de sol com vento a soprar de norte sendo mais intenso na faixa costeira", disse.
As eleições presidenciais realizam-se no domingo e concorrem 11 candidatos, um número recorde. Caso nenhum consiga mais de metade dos votos validamente expressos, realizar-se-á uma segunda volta em 08 de fevereiro entre os dois mais votados.
Os candidatos são Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.
O vencedor deste sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o seu mandato em março.
Presidenciais: Campanha termina hoje com maioria dos candidatos em Lisboa
Também pela região de Lisboa vai andar Henrique Gouveia e Melo, que pela manhã vai ao mercado de Benfica e à Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente, na Amadora, e, durante a tarde, visita o Museu Paula Rego, em Cascais, faz uma viagem no 'comboio da esperança' e termina a campanha com um comício de encerramento no Pátio da Galé, em Lisboa.
O candidato apoiado pelo PSD-CDS/PP Marques Mendes começa o dia em Sintra, onde vai contactar com a população no mercado municipal, estando depois em Lisboa para almoçar com mulheres na Cervejaria Trindade e para um encontro com apoiantes na Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos. Termina a campanha com um encontro com a juventude em Algés.
O presidente do Chega e candidato André Ventura vai terminar a campanha com a tradicional descida do Chiado, às 14h30, e com um comício de encerramento de campanha em Lisboa.
Também o candidato apoiado pelo PCP António Filipe vai fazer o desfile em Lisboa, às 17h45, com início no Largo do Carmo, numa ação que terá a participação do secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, mas, de manhã, vai estar ainda na Baixa da Banheira e à noite tem um comício com apoiantes em Loures.
Jorge Pinto, apoiado pelo Livre, faz hoje uma viagem de comboio entre Porto e Lisboa e termina a campanha com uma festa-comício na capital, que contará com presença do co-líder do Livre Rui Tavares e da deputada Isabel Mendes Lopes.
Pelo Norte do país vai andar a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda Catarina Martins para visitar o mercado de Guimarães, as oficinas da EMEF Guifões, em Matosinhos, e fazer o jantar de encerramento no Porto.
Também João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, vai visitar o mercado de Guimarães meia hora antes de Catarina Martins, deslocando-se depois a Braga para visita a fabrica da Trimalhas e fazer um jantar-comício.
