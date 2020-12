Presidenciais. Entrevista ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República e recandidato ao cargo elogiou a atuação do ministro da Administração Interna em matéria de incêndios e anunciou que, a pedido do seu homólogo ucraniano, irá dirigir uma mensagem de Ano Novo àquele país.



Em entrevista à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que, se se tivesse repetido a tragédia dos incêndios de 2017, não se teria recandidatado e Belém, e disse ter testemunhado que, "em matéria de fogos, o ministro foi irrepreensível".



"Claro que não vou comentar as declarações do senhor ministro, se entusiasmado considerou que isso tinha sido decisivo na minha candidatura... foi uma interpretação do senhor ministro", acrescentou.



Já sobre o caso a morte do cidadão ucraniano nas instalações do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa, em março, o chefe de Estado recusou responder se Eduardo Cabrita ficou com a sua autoridade diminuída, dizendo tratar-se de "comentário político", mas disse querer dar "uma notícia".



"O Presidente da Ucrânia, com quem vou falar amanhã [quarta-feira], quer que eu envie uma mensagem de feliz Ano Novo para a Ucrânia, que eu vou gravar amanhã ou depois de amanhã", disse.



Questionado se as palavras que usou sobre a necessidade de mudar de protagonistas após a morte de Ihor Homenyuk eram um convite à saída do ministro, Marcelo Rebelo de Sousa recusou essa interpretação.



"Não se aplica ao ministro, falei na administração pública, e tive o cuidado de dizer: se se apurar que não é um caso isolado", referiu.





Numa entrevista em que o próprio disse não poder separar-se da "pele" de Presidente, e sobre a TAP e a polémica do aumento dos salários a gestores, o candidato deixou um apelo para que não haja aumentos na empresa numa altura de reestruturação da empresa e de sacrifícios pedidos aos funcionários. Marcelo avisa o Governo que “o que parece, é” e que “deve fazer-se mais para a percepção ser melhor”.







Sobre o processo de vacinação contra a covid-19, Marcelo confessa que a sua inclinação era a de incluir mais idosos no primeiro grupo de vacinação. No entanto, diz que aceita a opinião diferente que resulta do parecer dos especialistas, dizendo não querer impor a sua opinião.





Afirma que ter falado com farmacêuticas sobre a quantidade de vacinas para a covid-19 depois de ter dito que os portugueses foram enganados quanto à vacina da gripe, não representa qualquer desrespeito ou falta de confiança na ministra da saúde.