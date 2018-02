Presidente da República expectante na receção a Rio

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O Chefe de Estado disse ter acompanhado com atenção o Congresso do último fim de semana, mas não quis comentar a contestação a alguns nomes, como o de Elina Fraga, antiga bastonária da Ordem dos Advogados.



Marcelo Rebelo de Sousa confessa estar expectante para ouvir as ideias do novo rosto dos social-democratas.