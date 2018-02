Marcelo recebe Rio com polémica de Elina Fraga na sombra

Antena 119 Fev, 2018, 08:11 / atualizado em 19 Fev, 2018, 09:55 | Política

A audiência de Rui Rio no Palácio de Belém tinha sido agendada após o resultado das eleições diretas de 13 de janeiro no PSD, que ditaram a vitória do antigo autarca do Porto face a Pedro Santana Lopes.Rio propôs o fortalecimento da classe média como "o principal foco de ação" do Partido Social Democrata, a par do combate à pobreza.





O encontro está marcado para as 14h30, segundo uma nota do PSD enviada às redações.



A delegação social-democrata inclui, além de Rio, o novo secretário-geral do partido, Feliciano Barreiras Duarte, e os vice-presidentes Isabel Meirelles, Nuno Morais Sarmento e Manuel Castro de Almeida.



Na intervenção no final do Congresso do PSD, no domingo, Rui Rio defendeu debates alargados no país sobre descentralização e a reforma do sistema da Segurança Social, embora sem apontar propostas concretas.



Mas foi a vaia à ex-bastonária da Ordem dos Advogados Elina Fraga - a mais controversa das escolhas do líder para a nova direção - o que acabou por toldar derradeiro dia de trabalhos, como descreve a editora de Política da Antena 1, Maria Flor Pedroso.



Marques Mendes questionou também a escolha da ex-bastonária para a vice-presidência do partido. No habitual espaço de comentário da SIC Notícias, o antigo líder do PSD classificou mesmo a escolha de Rui Rio como uma cedência ao populismo.Um erro do sucessor de Passos Coelho num congresso que, na opinião de Marques Mendes, correu globalmente bem a Rio.A ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz chegou mesmo a classificar a nomeação de Elina Fraga como uma "traição" de Rui Rio ao PSD.Na base do desconforto laranja está a queixa-crime que a Ordem dos Advogados interpôs em 2014 contra os membros do Executivo de PSD e CDS-PP que aprovaram o mapa judiciário.