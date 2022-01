PS e PSD fazem tradicional descida do Chiado no último dia da campanha

e a campanha do PS para as eleições de domingo encerra à noite com um comício no Pavilhão Rosa Mota, no Porto., momento que encerra a campanha dos social-democratas. Horas antes, o presidente do PSD, Rui Rio, tem uma reunião com a Liga dos Bombeiros Portugueses e um almoço com a Confederação do Turismo de Portugal.Francisco Rodrigues dos Santos, que de manhã visita o mercado de Alvalade e ao fim da tarde participa numa arruada na baixa da cidade.com encontros com a Associação Nacional de Estudantes de Medicina e ativistas e associações que estão contra o encerramento do Skate Parque das Gerações e de seguida faz uma viagem de comboio entre São João do Estoril e Algés, onde visita o mercado.Depois de uma nova viagem de comboio até ao Cais do Sodré, Inês de Sousa Real participa num evento pela cultura e pela igualdade de género e numa ação de rua entre o Largo Camões e a Praça do Comércio, terminando a campanha eleitoral do PAN com um jantar.onde vai distribuir folhetos em vários locais do centro da cidade e à noite vai fazer diretos nas várias redes sociais do partido., uma arruda entre o Largo de Camões e o Rossio e um jantar-comício no Barreiro.e o termina a campanha com um comício na Alfândega., João Cotrim de Figueiredo, visita de manhã o aeroporto Francisco Sá Carneiro e à tarde as plataformas Infraspeak e TonicApp, encerrando a campanha no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, começa o dia na Maia, ao fim da tarde participa num desfile na baixa do Porto e a campanha da CDU termina em Braga.