PS mantém-se à carga. Direção de Costa considera que Cavaco "perdeu sentido de Estado"

Aníbal Cavaco Silva "perdeu o sentido de estado" e está "inconformado" com a sua "grande impopularidade" no país - o diagnóstico é do secretário-geral adjunto do PS. João Torres reagiu assim, este domingo, ao discurso com o qual o antigo presidente da República encerrou, na véspera, o Encontro Nacional de Autarcas Social-Democratas. Sucedem-se as declarações socialistas de repúdio pelas duras críticas dirigidas ao Governo de António Costa.