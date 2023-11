PSD e Iniciativa Liberal acusam Santos Silva de fazer campanha pelo PS

Sobre a situação política do país e em particular a Grande Entrevista a Augusto Santos Silva , o líder parlamentar do PSD





“Mas a entrevista que o senhor presidente da Assembleia da República deu ontem também não foi particularmente feliz”, acrescentou Joaquim Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas no Parlamento.

Segundo o social-democrata,Nesse sentido, Miranda Sarmento considera que o presidente da Assembleia da República “não pode tentar condicionar ou pelo menos ter declarações que possam condicionar a atuação da Justiça”., disse ainda, referindo a necessidade de Santos Siva avaliar a entrevista à RTP3 e não interferir “naquilo que é o processo eleitoral”.

“O cidadão Augusto Santos Silva tem todo o direito de participar no processo eleitoral e de ter opiniões. O presidente da Assembleia da República não o deve fazer”, continuou. “Se quer ser um agente político não pode ter os dois chapéus ao mesmo tempo”.





Miranda Sarmento, em resposta aos jornalistas, frisou ainda que se Santos Silva tem "muita vontade em fazer campanha" pelo Partido Socialista, deve "separar essa vontade das suas funções atuais" porque, caso contrário, "não terá independência para exercer o cargo".Já Rui Rocha admitiu a "indignação" quanto às palavras de Santos Silva, mas sem "surpresa".





“A Iniciativa Liberal recebe estas declarações do presidente da Assembleia da República com indignação mas sem surpresa”, afirmou o presidente da IL.







Com indignação, explicou, porque o que Santos Silva “quer fazer (…) é ao mesmo tempo interferir de alguma maneira numa investigação judicial e discutir os problemas da Justiça”.



“No fundo, com diferentes abordagens, é a mesma coisa que a terceira figura do Estado fez (…) no sábado à noite”, continuou, referindo-se ao primeiro-ministro.