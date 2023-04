PSD exige explicações sobre recuperação de computador de ex-adjunto de Galamba

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O presidente do grupo parlamentar do PSD quer que o primeiro-ministro explique ao país se foram os Serviços de Informação e Segurança que estão na sua tutela que recuperaram o computador do ex-assessor do ministro das Insfraestruturas.