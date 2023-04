Medina reconhece "alguns factos" de "importância significativa" mas ressalva valor da TAP

Foto: António Cotrim - Lusa

O ministro das Finanças admitiu este sábado que alguns acontecimentos relacionados com a TAP, como os noticiados desacatos após a exoneração do adjunto do ministro das Infraestruturas, "são significativos". Contudo, Fernando Medina rejeita que isso afete o valor da companhia na privatização.