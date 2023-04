João Galamba nega "categoricamente" acusações de adjunto exonerado

, reitera João Galamba:, lê-se na nota.

Sobre a exoneração de Frederico Pinheiro, o ministro explica que o então adjunto negou "repetidamente" a existência de notas de reunião que eram solicitadas pela comissão parlamentar de inquérito.

Essa situação, refere João Galamba, "poderia ter levado a uma resposta errada" à comissão por parte do gabinete do Ministério das Infraestuturas.



Frederico Pinheiro, o adjunto exonerado, acusou esta tarde o ministro das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre uma reunião preparatória com a antiga CEO, Christine Widener.



O adjunto do gabinete do ministro das Infraestruturas envolvido nas reuniões entre o Ministério, a então CEO da TAP Christine Ourmières-Widener e deputados socialistas, foi exonerado na quarta-feira por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções.